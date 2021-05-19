Политолог Платошкин приговорен к 5 годам условно за склонение к беспорядкам

Из приговора следует, что Платошкин публиковал видеоролики на Youtube, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности мер по обеспечению безопасности россиян. По мнению суда, таким образом, политолог разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».