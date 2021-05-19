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Политолог Платошкин приговорен к 5 годам условно за склонение к беспорядкам

Ведомости

Гагаринский суд Москвы приговорил к 5 годам условно и штрафу в 700 тыс. руб. политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина за склонение людей к массовым беспорядкам и распространение фейков. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«Платошкин Николай Николаевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1, ч. 1.1 ст. 212 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно, со штрафом 700 000 руб.», — цитирует агентство судью Ольгу Арбузову.

Гособвинитель просил для Платошкина 6 лет колонии за склонение к беспорядкам и штраф в размере 500 тыс. руб. за фейки.

Из приговора следует, что Платошкин публиковал видеоролики на Youtube, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности мер по обеспечению безопасности россиян. По мнению суда, таким образом, политолог разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных