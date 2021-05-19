Политолог Платошкин приговорен к 5 годам условно за склонение к беспорядкам
Гагаринский суд Москвы приговорил к 5 годам условно и штрафу в 700 тыс. руб. политолога и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина за склонение людей к массовым беспорядкам и распространение фейков. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Платошкин Николай Николаевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1, ч. 1.1 ст. 212 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно, со штрафом 700 000 руб.», — цитирует агентство судью Ольгу Арбузову.
Гособвинитель просил для Платошкина 6 лет колонии за склонение к беспорядкам и штраф в размере 500 тыс. руб. за фейки.
Из приговора следует, что Платошкин публиковал видеоролики на Youtube, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности мер по обеспечению безопасности россиян. По мнению суда, таким образом, политолог разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».