Адвокат сообщил о прекращении уголовного дела против аудитора СП Михаила Меня
Уголовное дело в отношении аудитора Счетной палаты (СП), бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня прекращено из-за истечения срока давности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева. Подписка о невыезде с Меня была также снята.
«Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята», — сказал собеседник агентства.
Мень был задержан 18 ноября прошлого года. Следственный комитет России предъявил ему обвинение в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 г. По версии следователей, будучи главой региона, чиновник указал принять несколько нормативно-правовых актов, после чего перечислил в виде займа выделенные Минфином средства на развитие области в пользу компании «Ивановский бройлер». СК считает, что хищение было совершено в 2011 г.
Управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин и бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков проходят как обвиняемые по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание за подобное деяние составляет 10 лет лишения свободы.
С ноября 2013 г. Мень занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а в 2018 г. получил пост аудитора Счетной палаты, гарантирующий неприкосновенность. Задержание чиновника стало возможным после того, как сделать это по просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова единогласно разрешил Совет Федерации.
В конце апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что Мень и еще один аудитор СП Татьяна Блинова покинут свои должности. Мень и Блинова были назначены по квоте Совета Федерации.