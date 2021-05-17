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Адвокат сообщил о прекращении уголовного дела против аудитора СП Михаила Меня

Ведомости

Уголовное дело в отношении аудитора Счетной палаты (СП), бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня прекращено из-за истечения срока давности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева. Подписка о невыезде с Меня была также снята. 

«Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята», — сказал собеседник агентства.

Мень был задержан 18 ноября прошлого года. Следственный комитет России предъявил ему обвинение в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 г. По версии следователей, будучи главой региона, чиновник указал принять несколько нормативно-правовых актов, после чего перечислил в виде займа выделенные Минфином средства на развитие области в пользу компании «Ивановский бройлер». СК считает, что хищение было совершено в 2011 г.

Управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин и бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков проходят как обвиняемые по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание за подобное деяние составляет 10 лет лишения свободы.

С ноября 2013 г. Мень занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а в 2018 г. получил пост аудитора Счетной палаты, гарантирующий неприкосновенность. Задержание чиновника стало возможным после того, как сделать это по просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова единогласно разрешил Совет Федерации.

В конце апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что Мень и еще один аудитор СП Татьяна Блинова покинут свои должности. Мень и Блинова были назначены по квоте Совета Федерации. 

Ранее по теме: Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-губернатора Меня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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