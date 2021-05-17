В России удвоился объем новых проектов многоквартирных домов
Объем запуска новых проектов многоквартирных домов в России в апреле достиг 4,4 млн квадратных метров, что в два раза выше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.
«Запуск новых проектов многоквартирного долевого строительства в России по итогам апреля 2021 года достиг 4,4 млн кв. м. Это в два раза превосходит аналогичный показатель за апрель прошлого года и является максимальным значением за 2020–2021 годы (за исключением декабря 2020 года)», — говорится в сообщении.
Выход новых проектов на рынок превосходит показатели предыдущего года уже девятый месяц подряд: с августа 2020 года по апрель текущего запущено 27,4 млн квадратных метров многоквартирного жилья, что на 58% выше аналогичного показателя 2019-2020 гг.
«В случае удержания этого темпа до конца года суммарный годовой объем запусков составит 47 млн кв. м, что на 8 млн кв. м больше объемов ввода многоквартирного жилья в 2020 году в рамках 214-ФЗ», — заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Рост объемов запуска новых проектов в ДОМ.РФ объясняют как коронавирусными ограничениями годом ранее, так и позитивной оценкой экономической ситуации со стороны застройщиков.
«Во многом укреплению спроса способствуют ипотечные программы с государственным участием, а также постепенное восстановление экономики», — добавили в пресс-службе.
Сейчас в России действует программа льготной ипотеки под 6,5%, которая была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Сейчас в правительстве рассматривают вопрос о возможности ее дальнейшего продления.