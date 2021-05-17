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В России удвоился объем новых проектов многоквартирных домов

Ведомости

Объем запуска новых проектов многоквартирных домов в России в апреле достиг 4,4 млн квадратных метров, что в два раза выше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

«Запуск новых проектов многоквартирного долевого строительства в России по итогам апреля 2021 года достиг 4,4 млн кв. м. Это в два раза превосходит аналогичный показатель за апрель прошлого года и является максимальным значением за 2020–2021 годы (за исключением декабря 2020 года)», — говорится в сообщении.

Выход новых проектов на рынок превосходит показатели предыдущего года уже девятый месяц подряд: с августа 2020 года по апрель текущего запущено 27,4 млн квадратных метров многоквартирного жилья, что на 58% выше аналогичного показателя 2019-2020 гг.

«В случае удержания этого темпа до конца года суммарный годовой объем запусков составит 47 млн кв. м, что на 8 млн кв. м больше объемов ввода многоквартирного жилья в 2020 году в рамках 214-ФЗ», — заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Рост объемов запуска новых проектов в ДОМ.РФ объясняют как коронавирусными ограничениями годом ранее, так и позитивной оценкой экономической ситуации со стороны застройщиков.

«Во многом укреплению спроса способствуют ипотечные программы с государственным участием, а также постепенное восстановление экономики», — добавили в пресс-службе.

Сейчас в России действует программа льготной ипотеки под 6,5%, которая была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Сейчас в правительстве рассматривают вопрос о возможности ее дальнейшего продления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных