Ипотека в России превзошла по выгоде съемное жилье

В качестве примера аналитики взяли квартиру в Москве площадью 52 кв.м и стоимостью 11 млн руб. Снять такую можно за 52-55 тыс. руб. в месяц, заявили они. В то же время ежемесячный платеж по ипотеке за подобное жилье составит 40 тыс. руб., а не 53 тыс., как было до пандемии. Таким образом, выгода собственного жилья в кредит по сравнению с арендой на данный момент составляет примерно 25%, резюмировали в компании.