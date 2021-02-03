Ипотека в России превзошла по выгоде съемное жилье
Благодаря снижению ставок по ипотеке и рекордным объемам рефинансирования жилищных займов в 2020 г. россиянам стало выгоднее брать недвижимость в кредит, а не арендовать ее у сторонних лиц, выяснили эксперты компании «Метр квадратный», входящей в группу ВТБ.
В качестве примера аналитики взяли квартиру в Москве площадью 52 кв.м и стоимостью 11 млн руб. Снять такую можно за 52-55 тыс. руб. в месяц, заявили они. В то же время ежемесячный платеж по ипотеке за подобное жилье составит 40 тыс. руб., а не 53 тыс., как было до пандемии. Таким образом, выгода собственного жилья в кредит по сравнению с арендой на данный момент составляет примерно 25%, резюмировали в компании.
«Безусловно, при оформлении кредита стоит учитывать расходы на первый взнос, страховку, регистрацию объекта и т.д., которые в целом оказываются выше расходов на аренду», — отметил в ходе пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Однако «погашение основного долга — это уже инвестиции в свое будущее», отметил он, добавив, что «окончание срока аренды заставляет человека искать новое место для проживания, а выплата ипотеки — делает собственником этой квартиры».
Подобное изменение на рынке произошло из-за нескольких причин, связанных с пандемией коронавируса, отметили в ВТБ. Так, на фоне введения ограничительных мер и удаленного режима работы и учебы произошел отток мигрантов, иногородних студентов и приезжих по срочным контрактам людей. Сильное снижение туристического потока, в свою очередь, привело к падению спроса на посуточную аренду и снижению отелями цен на номера до уровня съемных квартир.
При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию, стоимость аренды жилья в России почти не изменилась, отметили эксперты, так как многие собственники квартир предпочли отказаться от потенциальных съемщиков, а не уменьшить сумму, по которой сдается жилплощадь. В итоге наиболее ликвидные однокомнатные и двухкомнатные квартиры упали в цене не более чем на 5%.
Ипотека же, наоборот, стала дешеветь. Чтобы поддержать население и строительную отрасль в пандемию, власти ввели льготную программу, позволяющую приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. В итоге средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась с 9% на 1 января 2020 г. до 7,36% к той же дате 2021 г., следует из данных Банка России.
Ранее ВТБ сообщил, что ипотечная нагрузка россиян в 2020 г. снизилась до рекордно низкого уровня. Так, они должны были направлять на погашение жилищных кредитов в среднем четверть своих доходов, а не почти треть, как в 2019 г.