Путин поручил проверить соблюдение законов по обращению с животными

Кроме того, Путин поручил усовершенствовать организацию деятельности по обращению с животными без владельцев, включая введение целевых показателей эффективности мероприятий в данной области, унифицированных норм для приютов, а также формирование в обществе ответственного отношения к животным. Поручения даны по итогам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.