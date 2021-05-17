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Путин поручил проверить соблюдение законов по обращению с животными

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 сентября проверить соблюдение требований законодательства в области ответственного обращения с животными.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения органами исполнительной власти всех уровней и организациями требований законодательства Российской Федерации в области ответственного обращения с животными», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также поручил правительству совместно с властями регионов до 1 декабря обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев и мониторинга состояния популяций животных без владельцев, регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, определение порядка передачи питомцев в приюты, внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении вреда жизни и здоровью животных.

Кроме того, Путин поручил усовершенствовать организацию деятельности по обращению с животными без владельцев, включая введение целевых показателей эффективности мероприятий в данной области, унифицированных норм для приютов, а также формирование в обществе ответственного отношения к животным. Поручения даны по итогам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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