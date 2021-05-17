Путин поручил проверить соблюдение законов по обращению с животными
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 сентября проверить соблюдение требований законодательства в области ответственного обращения с животными.
«Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения органами исполнительной власти всех уровней и организациями требований законодательства Российской Федерации в области ответственного обращения с животными», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент также поручил правительству совместно с властями регионов до 1 декабря обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев и мониторинга состояния популяций животных без владельцев, регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, определение порядка передачи питомцев в приюты, внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении вреда жизни и здоровью животных.
Кроме того, Путин поручил усовершенствовать организацию деятельности по обращению с животными без владельцев, включая введение целевых показателей эффективности мероприятий в данной области, унифицированных норм для приютов, а также формирование в обществе ответственного отношения к животным. Поручения даны по итогам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.