Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Кипр смягчил коронавирусные ограничения

Ведомости

Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну объявил о смягчении с 17 мая ограничений, введенных ранее из-за роста числа заболевших коронавирусом, передает газета Cyprus Mail. 

Так, комендантский час переносится с 23:00 до полуночи. Кроме того, пропуск SafePass больше не будет требоваться для посещения открытых зон в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом, отметил Иоанну. При этом пропускная система будет сохраняться при посещении торговых центров, тренажерных залов, театров и домов престарелых. 

Кроме того, с 10 июня ночные клубы вновь откроются для посетителей со строгим соблюдением эпидемиологических правил, о которых будет объявлено дополнительно. Решение было объявлено в целях подготовки и будет реализовано с учетом продолжения охвата вакцинацией, сказал Иоанну. 

В планах Минздрава страны провести вакцинацию 60% населения к концу июня, подчеркнул глава кипрского Минздрава. 

С 10 мая Кипр начал принимать без ограничений туристов с прививкой от коронавируса, в том числе вакциной «Спутник V».

До 10 мая на Кипре действовал самый жестокий с начала пандемии карантин, вступивший в силу 26 апреля. Жителям островного государства в течение двух недель было разрешено выходить из дома только раз в день при получении смс-оповещения, а с 21.00 до 05.00 действовал комендантский час. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы приостанавливали свою деятельность, общепиту было разрешено работать только на вынос и на доставку.

Ранее по теме: «Победа» запустит рейсы на Кипр из регионов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных