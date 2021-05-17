Кипр смягчил коронавирусные ограничения

До 10 мая на Кипре действовал самый жестокий с начала пандемии карантин, вступивший в силу 26 апреля. Жителям островного государства в течение двух недель было разрешено выходить из дома только раз в день при получении смс-оповещения, а с 21.00 до 05.00 действовал комендантский час. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы приостанавливали свою деятельность, общепиту было разрешено работать только на вынос и на доставку.