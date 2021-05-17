Кипр смягчил коронавирусные ограничения
Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну объявил о смягчении с 17 мая ограничений, введенных ранее из-за роста числа заболевших коронавирусом, передает газета Cyprus Mail.
Так, комендантский час переносится с 23:00 до полуночи. Кроме того, пропуск SafePass больше не будет требоваться для посещения открытых зон в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом, отметил Иоанну. При этом пропускная система будет сохраняться при посещении торговых центров, тренажерных залов, театров и домов престарелых.
Кроме того, с 10 июня ночные клубы вновь откроются для посетителей со строгим соблюдением эпидемиологических правил, о которых будет объявлено дополнительно. Решение было объявлено в целях подготовки и будет реализовано с учетом продолжения охвата вакцинацией, сказал Иоанну.
В планах Минздрава страны провести вакцинацию 60% населения к концу июня, подчеркнул глава кипрского Минздрава.
С 10 мая Кипр начал принимать без ограничений туристов с прививкой от коронавируса, в том числе вакциной «Спутник V».
До 10 мая на Кипре действовал самый жестокий с начала пандемии карантин, вступивший в силу 26 апреля. Жителям островного государства в течение двух недель было разрешено выходить из дома только раз в день при получении смс-оповещения, а с 21.00 до 05.00 действовал комендантский час. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы приостанавливали свою деятельность, общепиту было разрешено работать только на вынос и на доставку.