Пострадавшим из-за стрельбы в Казани собрали более 73 млн рублей пожертвований
«На 14:00 17 мая собрано 73 165 384 руб. Сейчас ведется работа по определению списка потребностей пострадавших и их семей, которых затронула трагедия в казанской гимназии», — сообщили в пресс-службе.
Нападение на казанскую школу №175 было совершено 11 мая. Ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев открыл там стрельбу, в результате которой погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Галявиева задержали и арестовали на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).
По данным ведомства, у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга, причем оружие он смог приобрести законным способом. После инцидента президент России Владимир Путин дал поручение Росгвардии ужесточить контроль за оборотом оружия.