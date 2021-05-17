Пострадавшим из-за стрельбы в Казани собрали более 73 млн рублей пожертвований

Нападение на казанскую школу №175 было совершено 11 мая. Ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев открыл там стрельбу, в результате которой погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Галявиева задержали и арестовали на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).