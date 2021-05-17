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Пострадавшим из-за стрельбы в Казани собрали более 73 млн рублей пожертвований

Ведомости

Сбербанк и Российский Красный Крест (РКК) собрали более 73 млн руб. в качестве пожертвований для пострадавших и семей погибших при нападении на гимназию №175 в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

«На 14:00 17 мая собрано 73 165 384 руб. Сейчас ведется работа по определению списка потребностей пострадавших и их семей, которых затронула трагедия в казанской гимназии», — сообщили в пресс-службе.

Нападение на казанскую школу №175 было совершено 11 мая. Ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев открыл там стрельбу, в результате которой погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Галявиева задержали и арестовали на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

По данным ведомства, у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга, причем оружие он смог приобрести законным способом. После инцидента президент России Владимир Путин дал поручение Росгвардии ужесточить контроль за оборотом оружия.

Ранее по теме: Росгвардия предлагает ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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