США планируют обойти Россию по поставкам вакцин от коронавируса

«Это будет составлять 13% вакцин, произведенных США к концу июня. Будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной… больше, чем направили Россия, Китай», — добавил Байден, отметив, что США не будут использовать вопрос поставок вакцин так, «чтобы другие страны были перед нами в долгу».