США планируют обойти Россию по поставкам вакцин от коронавируса
США поставят нуждающимся странам больше вакцин от коронавируса, чем Россия и Китай, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира», — сказал Байден (цитата по ТАСС).
Американский президент обещал, что до конца июня США поставят другим государствам 80 млн доз вакцин от коронавируса.
«Это будет составлять 13% вакцин, произведенных США к концу июня. Будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной… больше, чем направили Россия, Китай», — добавил Байден, отметив, что США не будут использовать вопрос поставок вакцин так, «чтобы другие страны были перед нами в долгу».
Россия в настоящее время поставляет за рубеж вакцину от коронавируса «Спутник V», она была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), препарат уже зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность вакцины составляет 97,6%.