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США планируют обойти Россию по поставкам вакцин от коронавируса

Ведомости

США поставят нуждающимся странам больше вакцин от коронавируса, чем Россия и Китай, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

«Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира», — сказал Байден (цитата по ТАСС).

Американский президент обещал, что до конца июня США поставят другим государствам 80 млн доз вакцин от коронавируса.

«Это будет составлять 13% вакцин, произведенных США к концу июня. Будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной… больше, чем направили Россия, Китай», — добавил Байден, отметив, что США не будут использовать вопрос поставок вакцин так, «чтобы другие страны были перед нами в долгу».

Россия в настоящее время поставляет за рубеж вакцину от коронавируса «Спутник V», она была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), препарат уже зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность вакцины составляет 97,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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