Конституционный суд разъяснил правила одиночного пикетирования

«В день проводился только один пикет, и длился он не более часа. Тем не менее, Никифорову привлекли к административной ответственности как организатора несогласованного публичного мероприятия. Доказать в судах, что такие пикеты не нарушают общественного порядка и не требуют предварительного уведомления, она не смогла», — говорится в сообщении КС. Там подчеркнули, что дело Никифоровой подлежит пересмотру.