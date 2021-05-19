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Конституционный суд разъяснил правила одиночного пикетирования

Ведомости

Если одиночные пикеты проводятся в течение нескольких дней с участием в них не более одного гражданина в день, то это не может признаваться публичным мероприятием, а следовательно привлечение к административной ответственности «не отвечают принципам необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения права на свободу мирных собраний». 

Такое разъяснение дал Конституционный суд, рассматривая дело Ирины Никифоровой, которая организовала одиночный пикет в знак протеста против строительства мусоросжигательного завода в Казани. 

«В день проводился только один пикет, и длился он не более часа. Тем не менее, Никифорову привлекли к административной ответственности как организатора несогласованного публичного мероприятия. Доказать в судах, что такие пикеты не нарушают общественного порядка и не требуют предварительного уведомления, она не смогла», — говорится в сообщении КС. Там подчеркнули, что дело Никифоровой подлежит пересмотру. 

При этом КС указал, что несколько пикетов, объединенных единым замыслом и общей организацией, можно признать решением суда по конкретному делу пикетированием, осуществляемым группой лиц. И тогда для них требуется предварительное согласование. 

При рассматривании подобных дел суд должен установить, является ли совокупность одиночных пикетов одним публичным мероприятием. 

«Суд должен установить не только наличие у них единого замысла и общей организации, но и одновременность проведения таких пикетов», — отметили в КС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных