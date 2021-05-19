Конституционный суд разъяснил правила одиночного пикетирования
Если одиночные пикеты проводятся в течение нескольких дней с участием в них не более одного гражданина в день, то это не может признаваться публичным мероприятием, а следовательно привлечение к административной ответственности «не отвечают принципам необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения права на свободу мирных собраний».
Такое разъяснение дал Конституционный суд, рассматривая дело Ирины Никифоровой, которая организовала одиночный пикет в знак протеста против строительства мусоросжигательного завода в Казани.
«В день проводился только один пикет, и длился он не более часа. Тем не менее, Никифорову привлекли к административной ответственности как организатора несогласованного публичного мероприятия. Доказать в судах, что такие пикеты не нарушают общественного порядка и не требуют предварительного уведомления, она не смогла», — говорится в сообщении КС. Там подчеркнули, что дело Никифоровой подлежит пересмотру.
При этом КС указал, что несколько пикетов, объединенных единым замыслом и общей организацией, можно признать решением суда по конкретному делу пикетированием, осуществляемым группой лиц. И тогда для них требуется предварительное согласование.
При рассматривании подобных дел суд должен установить, является ли совокупность одиночных пикетов одним публичным мероприятием.
«Суд должен установить не только наличие у них единого замысла и общей организации, но и одновременность проведения таких пикетов», — отметили в КС.