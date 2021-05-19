Посольство Германии сообщило о возобновлении выдачи виз

При этом подача заявления на получение визы возможна только при соблюдении нескольких условий: ранее у подающего документы должна была быть виза сроком действия не менее двух лет, предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств, а также чтобы срок действия данной визы заканчивался не ранее 1 апреля 2020 г., и чтобы целью поездки не был туризм.