Посольство Германии сообщило о возобновлении выдачи виз
Представительства Германии в России 1 июня возобновят выдачу шенгенских виз, сообщает посольство страны в Москве на своей странице в Facebook.
«С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявление на выдачу шенгенских виз в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве подчеркнули: выдача виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в страну.
«Предполагается, что данная возможность позволит вам на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой вы затем сможете совершить поездку», — добавили в посольстве.
При этом подача заявления на получение визы возможна только при соблюдении нескольких условий: ранее у подающего документы должна была быть виза сроком действия не менее двух лет, предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств, а также чтобы срок действия данной визы заканчивался не ранее 1 апреля 2020 г., и чтобы целью поездки не был туризм.