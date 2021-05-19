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Посольство Германии сообщило о возобновлении выдачи виз

Ведомости

Представительства Германии в России 1 июня возобновят выдачу шенгенских виз, сообщает посольство страны в Москве на своей странице в Facebook.

«С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявление на выдачу шенгенских виз в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули: выдача виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в страну.

«Предполагается, что данная возможность позволит вам на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой вы затем сможете совершить поездку», — добавили в посольстве.

При этом подача заявления на получение визы возможна только при соблюдении нескольких условий: ранее у подающего документы должна была быть виза сроком действия не менее двух лет, предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств, а также чтобы срок действия данной визы заканчивался не ранее 1 апреля 2020 г., и чтобы целью поездки не был туризм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных