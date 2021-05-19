Украинский Ощадбанк отсудил у Сбербанка домен sberbank.ua

Ранее, 10 августа, Ощадбанк сообщил о победе в судебном разбирательстве со Сбербанком, длившемся на протяжении четырех лет. Ощадбанк получил права на торговую марку «Сбербанк». При этом украинская дочка российского Сбербанка тоже может использовать название своей материнской организации на Украине.