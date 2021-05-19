Украинский Ощадбанк отсудил у Сбербанка домен sberbank.ua
Северный апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск украинского Ощадбанка, который требовал от Сбербанка и его украинской дочки отказаться от домена sberbank.ua. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
«Решением суда также запрещено Сбербанку РФ незаконно использовать товарный знак "Сбербанк" по свидетельству (выдается при регистрации в стране — прим. ред.) Украины, владельцем которого является Ощадбанк. Кроме того, обязать частного предпринимателя Олейникова переделегировать доменное имя sberbank.ua в пользу Ощадбанка», — сообщили в суде.
27 ноября 2020 г. Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение Северного апелляционного хозяйственного суда, согласно которому торговая марка «Сбербанк» на территории страны принадлежит местному Ощадбанку (название с украинского переводится как Сбербанк).
Ранее, 10 августа, Ощадбанк сообщил о победе в судебном разбирательстве со Сбербанком, длившемся на протяжении четырех лет. Ощадбанк получил права на торговую марку «Сбербанк». При этом украинская дочка российского Сбербанка тоже может использовать название своей материнской организации на Украине.
В Сбербанке решение Верховного суда назвали «техническим», пояснив, что тот рассмотрел жалобу кредитной организации на судебные акты по спору, в рамках которого оспаривалась действительность свидетельства Ощадбанка на знак «Сбербанк» на территории Украины.
В январе 2016 г. Ощадбанк обратился с иском в Хозяйственный суд Киева, в котором попросил запретить российскому Сбербанку использовать торговую марку «Сбербанк» на территории Украины. В Ощадбанке считают, что Сбербанк незаконно использует марку и может вводить клиентов в заблуждение.