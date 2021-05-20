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Шри-Ланка закрыла въезд в страну из-за коронавируса

Ведомости

Шри-Ланка до конца мая приостановила въезд на остров из других стран из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в Twitter Международного аэропорта Бандаранайке (BIA).

«Все международные аэропорты Шри-Ланки не будут высаживать пассажиров на Шри-Ланке с 23:59 21 мая 2021 г. (по местному времени) до 23:59 31 мая 2021 г. с целью борьбы с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом выезд из страны останется открытым. Кроме того, разрешено будет совершать транзитные рейсы для пассажиров с пересадкой на Шри-Ланке менее 12 часов.

Остров повторно открылся для туристов 21 января этого года после того, как из-за пандемии его закрыли на 9 месяцев. Авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой возобновилось с 1 апреля. 

14 мая власти острова ужесточили требования к прибывающим на него туристам. Так, теперь по прибытии они должны будут соблюдать двухнедельный карантин вне зависимости от наличия прививки. На данный момент требование действует до конца мая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 151 000 жителей Шри-Ланки. 19 мая суточный прирост заболевших составил рекордные для страны 3623 случаев. Прирост зараженных наблюдается там с середины апреля. За все время на Шри-Ланке от коронавируса умер 1051 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных