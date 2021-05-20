Шри-Ланка закрыла въезд в страну из-за коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 151 000 жителей Шри-Ланки. 19 мая суточный прирост заболевших составил рекордные для страны 3623 случаев. Прирост зараженных наблюдается там с середины апреля. За все время на Шри-Ланке от коронавируса умер 1051 человек.