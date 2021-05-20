Суд приговорил «отравителя из Ямы» Мурата Сабанова к 16 годам колонии

Суд установил, что Сабанов, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии, знакомился с людьми, отдыхавшими в центре Москвы, в основном в районе так называемой «Ямы» — общественного пространства на Чистых прудах. Приглашая жертв в менее людные места, он предлагал им напиток. В него, как выяснила полиция, Сабанов добавлял угнетающие нервную систему препараты, в том числе опиоидные. Когда жертвы теряли сознание, злоумышленник грабил их. Первой пострадавшей стала фоторедактор The Village Людмила Чижова. После инцидента она несколько дней находилась в коме.