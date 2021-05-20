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Суд приговорил «отравителя из Ямы» Мурата Сабанова к 16 годам колонии

Ведомости

Басманный суд Москвы признал Мурата Сабанова, известного как «отравитель из Ямы», виновным в отравлении и ограблении 30 человек в центре столицы в 2019 г. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«[Сабанову] назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде. Обвинение просило Сабанову 17 лет строгого режима.

Сабанова признали виновным в 30 эпизодах разбойного нападения (ч.2 ст.162 УК РФ), 10 кражах с банковских счетов (ч.3 ст.158), похищении шести паспортов (ч.2 ст.325) и четырех эпизодах мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст.159.3). Кроме того, с осужденного взыщут 1 854 00 руб. в пользу восьми потерпевших от его действий, подавших гражданские иски.

Суд установил, что Сабанов, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии, знакомился с людьми, отдыхавшими в центре Москвы, в основном в районе так называемой «Ямы» — общественного пространства на Чистых прудах. Приглашая жертв в менее людные места, он предлагал им напиток. В него, как выяснила полиция, Сабанов добавлял угнетающие нервную систему препараты, в том числе опиоидные. Когда жертвы теряли сознание, злоумышленник грабил их. Первой пострадавшей стала фоторедактор The Village Людмила Чижова. После инцидента она несколько дней находилась в коме.

Всего от действий «отравителя из Ямы» пострадали 30 человек. У них было похищено имущество и ценности 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных