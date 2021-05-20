Суд приговорил «отравителя из Ямы» Мурата Сабанова к 16 годам колонии
Басманный суд Москвы признал Мурата Сабанова, известного как «отравитель из Ямы», виновным в отравлении и ограблении 30 человек в центре столицы в 2019 г. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«[Сабанову] назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде. Обвинение просило Сабанову 17 лет строгого режима.
Сабанова признали виновным в 30 эпизодах разбойного нападения (ч.2 ст.162 УК РФ), 10 кражах с банковских счетов (ч.3 ст.158), похищении шести паспортов (ч.2 ст.325) и четырех эпизодах мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст.159.3). Кроме того, с осужденного взыщут 1 854 00 руб. в пользу восьми потерпевших от его действий, подавших гражданские иски.
Суд установил, что Сабанов, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии, знакомился с людьми, отдыхавшими в центре Москвы, в основном в районе так называемой «Ямы» — общественного пространства на Чистых прудах. Приглашая жертв в менее людные места, он предлагал им напиток. В него, как выяснила полиция, Сабанов добавлял угнетающие нервную систему препараты, в том числе опиоидные. Когда жертвы теряли сознание, злоумышленник грабил их. Первой пострадавшей стала фоторедактор The Village Людмила Чижова. После инцидента она несколько дней находилась в коме.
Всего от действий «отравителя из Ямы» пострадали 30 человек. У них было похищено имущество и ценности 1 млн руб.