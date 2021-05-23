В России за сутки выявили 8951 новый случай коронавируса
В России за сутки выявили 8951 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 001 505. Умерли за день 357 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 118 482.
Вчера, 22 мая, оперштаб сообщил о 8709 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2924 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2028 пациентов, скончались 56 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 842 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 7297 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 617 762 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 166,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,45 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,1 млн случаев, Индии (свыше 26,5 млн) и Бразилии (более 16 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».