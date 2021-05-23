В Минске задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta
Бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска, говорится в сообщении канала.
Протасевич летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, однако борт подал сигнал бедствия, по предварительным данным, из-за сообщения о минировании и совершил посадку в Минске.
«Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был... бывший редактор Nexta, журналист Роман Протасевич. Его задержали», — говорится в сообщении.
Как сообщает близкий к властям Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», приказ принять в Минске самолет отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко после поступления сигнала бедствия, в небо был также поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения лайнера.
Ранее в ноябре 2020 г. КГБ Белоруссии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности. 17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.
Как отмечает Nexta, Протасевичу в Белоруссии может грозить высшая мера наказания.