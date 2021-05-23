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В Минске задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta

Ведомости

Бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска, говорится в сообщении канала.

Протасевич летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, однако борт подал сигнал бедствия, по предварительным данным, из-за сообщения о минировании и совершил посадку в Минске.

«Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был... бывший редактор Nexta, журналист Роман Протасевич. Его задержали», — говорится в сообщении.

Как сообщает близкий к властям Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», приказ принять в Минске самолет отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко после поступления сигнала бедствия, в небо был также поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения лайнера.

Ранее в ноябре 2020 г. КГБ Белоруссии включил создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главреда канала Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности. 17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а 5 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статье об организации массовых беспорядков.

Как отмечает Nexta, Протасевичу в Белоруссии может грозить высшая мера наказания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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