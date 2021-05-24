Правительство проработает стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству проработать до 1 июля вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи в зависимости от региона России. Поручение опубликовано пресс-службой кабмина.
«Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов РФ», — говорится в документе. Минэкономразвития, Минтруда, Минстрой и Минфин должны к 1 июля определить источники финансирования и представить согласованные предложения.
Поручение принято по итогам отчета Мишустина в Госдуме 12 мая. Премьер, комментируя идею федеральных дотаций на оплату услуг ЖКХ, отметил, что установление стандартов стоимости таких услуг и размера допустимой доли расходов граждан на них сейчас находится в компетенции регионов и требует обсуждения с субъектами.
Сейчас семьи, у которых доля платежей за ЖКХ составляет 22% и больше от дохода, получают на покрытие этих расходов субсидии от государства. Таких семей в России около 3 млн (5,3% всех семей в стране, или более 5 млн человек).