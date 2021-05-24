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Правительство проработает стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству проработать до 1 июля вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи в зависимости от региона России. Поручение опубликовано пресс-службой кабмина.

«Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов РФ», — говорится в документе. Минэкономразвития, Минтруда, Минстрой и Минфин должны к 1 июля определить источники финансирования и представить согласованные предложения.

Поручение принято по итогам отчета Мишустина в Госдуме 12 мая. Премьер, комментируя идею федеральных дотаций на оплату услуг ЖКХ, отметил, что установление стандартов стоимости таких услуг и размера допустимой доли расходов граждан на них сейчас находится в компетенции регионов и требует обсуждения с субъектами.

Сейчас семьи, у которых доля платежей за ЖКХ составляет 22% и больше от дохода, получают на покрытие этих расходов субсидии от государства. Таких семей в России около 3 млн (5,3% всех семей в стране, или более 5 млн человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных