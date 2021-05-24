EASA проинформировало страны ЕС об инциденте с самолетом Ryanair
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) проинформировало национальные авиационные власти стран ЕС об инциденте с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, авиакомпаниям рекомендовано самостоятельно оценить риски полетов над Белоруссией, сообщает пресс-служба агентства.
«EASA мониторит ситуацию [связанную с рейсом авиакомпании Ryanair] с точки зрения обеспечения безопасности [полетов]. Вчера EASA связалось с национальными авиационными властями стран-участниц ЕС, чтобы проинформировать о ситуации. Национальным властям было рекомендовано передать эту информацию своим авиакомпаниям, чтобы каждая компания самостоятельно учитывала это в процессе оценки рисков полетов», — сообщили в пресс-службе EASA.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом. В письме с угрозой также было требование к ЕС прекратить поддерживать действия Израиля в секторе Газа.