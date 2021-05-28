Власти планируют ввести новую систему оплаты труда медиков к 2023 году
Минтруд разработал пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников, проект был представлен на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщил «Коммерсантъ».
В ходе пилотного проекта медики будут получать зарплату, рассчитанную по новым правилам. Оклады будут рассчитываться с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности сотрудника и коэффициента экономического развития региона. Размер оклада при этом не может уменьшиться по сравнению с нынешним.
В Минтруде участникам совещания пояснили, что методику расчета коэффициентов министерство разработает к августу этого года. По предварительным расчетам, в Москве коэффициент составит 3, в Санкт-Петербурге – 2,5, в регионах – 1.
«Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут»,— добавили в Минтруде. Представители профсоюзов медработников, которые участвовали в совещании, заявили, что такие расчеты Минтруда вызывают много вопросов. В частности, советник руководителя профсоюза медработников ФНПР Михаил Андрочников, ссылаясь на Трудовой кодекс, отметил, что не должно быть дискриминации зарплаты по географическому признаку при равном объеме работы.
Пилотный проект по внедрению нового механизма планируется провести с ноября 2021 г. по март 2022 г. в семи регионах: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. К концу июня 2022 года Минтруд планирует обобщить результаты пилота, подготовить постановление правительства о введении новой системы оплаты труда и определить источники финансирования.