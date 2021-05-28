Власти планируют ввести новую систему оплаты труда медиков к 2023 году

«Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут»,— добавили в Минтруде. Представители профсоюзов медработников, которые участвовали в совещании, заявили, что такие расчеты Минтруда вызывают много вопросов. В частности, советник руководителя профсоюза медработников ФНПР Михаил Андрочников, ссылаясь на Трудовой кодекс, отметил, что не должно быть дискриминации зарплаты по географическому признаку при равном объеме работы.