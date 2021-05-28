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В России за сутки выявили 9252 случая заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 9252 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от 9385 человек, погибли — 404. За весь период пандемии в России выявили 5 044 459 случаев заражения вирусом. 4 661 234 пациента вылечились от коронавируса, 120 406 – скончались.

27 мая оперштаб сообщил о 9039 случаях заражения.

В Москве за сутки число случаев коронавируса выросло на 3274 до 1 170 396 случаев. Продолжают лечение 95 326, 1 055 130 человек выздоровели. Скончались от коронавируса 19 940 человек.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли Санкт-Петербург – 840 случаев, Московская область – 746, Ростовская область – 182, Воронежская область – 150, Нижегородская область – 146 случаев заражения.

В топ-5 регионов по заболеваемости вирусом вошли Санкт-Петербург – 437 192 случая, Московская область – 268 959, Нижегородская область – 117 676, Ростовская область – 93 655, Свердловская область – 89 005 случаев коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,2 млн случаев, на втором месте Индия – 27,5 млн, на третьем месте Бразилия – 16,3 млн, на четвертом месте Франция – 5,7 млн, на пятом месте Турция – 5,2 млн. Всего в мире зарегистрировано почти 169 млн случаев заражения коронавирусом и 3,5 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных