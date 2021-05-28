В России за сутки выявили 9252 случая заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,2 млн случаев, на втором месте Индия – 27,5 млн, на третьем месте Бразилия – 16,3 млн, на четвертом месте Франция – 5,7 млн, на пятом месте Турция – 5,2 млн. Всего в мире зарегистрировано почти 169 млн случаев заражения коронавирусом и 3,5 млн смертей от него.