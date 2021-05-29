Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту 36 спутников OneWeb

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» надеется провести запуски ракеты «Союз» с космодрома Восточный с мая по июль этого года. Вчера состоялся седьмой пуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Планируется, что число космических аппаратов британской компании на орбите достигнет 218.