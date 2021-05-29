Ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту 36 спутников OneWeb
Очередные 36 спутников OneWeb, запущенные накануне при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный, успешно выведены на орбиту, сообщается на сайте «Роскосмоса».
«Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком данного запуска. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» надеется провести запуски ракеты «Союз» с космодрома Восточный с мая по июль этого года. Вчера состоялся седьмой пуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Планируется, что число космических аппаратов британской компании на орбите достигнет 218.