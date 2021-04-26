«Роскосмос» рассчитывает провести пуски ракеты «Союз» в мае, июне и июле
«Роскосмос» надеется провести запуски ракеты «Союз» с космодрома Восточный с мая по июль этого года, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы надеемся, что май, июнь, июль. Помесячно у нас пойдут пуски с Восточного», — цитирует ТАСС Рогозина.
Он также рассказал, что все 36 британских спутников OneWeb, которые были запущены в ночь с 25 на 26 апреля 2021 г. с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б», успешно выведены на расчетные орбиты.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb состоялся 18 декабря. Контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Он предусматривает запуск 21 ракеты «Союз» со спутниками с космодромов Куру во Французской Гвиане и Байконур. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.