«Роскосмос» рассчитывает провести пуски ракеты «Союз» в мае, июне и июле

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb состоялся 18 декабря. Контракт на запуски ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Он предусматривает запуск 21 ракеты «Союз» со спутниками с космодромов Куру во Французской Гвиане и Байконур. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.