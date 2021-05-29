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МЧС предложило наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными

Ведомости

МЧС России предложило прописать в законодательстве ответственность для собственников пляжей за отдыхающих с животными, сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в интервью ТАСС.

«В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей», — заявил он.

Данные предложения ведомство предоставило в Минюст для включения в проект нового КоАП, добавил он.

Прошлой осенью в России утвердили единые правила пользования пляжами, которые вступили в силу с 1 января 2021 г. В документе прописаны обязанности и владельцев, и посетителей пляжа. Посетителям, в частности, запрещено загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, срывать и притапливать буйки, купаться при подъеме красного (черного) флага (означающего, что купание запрещено), заплывать за буйки. Кроме того, посетители не могут приводить на пляж животных за исключением собак-поводырей.

Владельцев пляжей, в том числе обязали создавать условия для безопасного купания, обозначать зоны купания специальными средствами, организовывать водолазное обследование прилегающей акватории, информировать посетителей о мерах безопасности и чрезвычайных ситуациях. На пляжах должны появиться схемы с указанием опасных мест и глубин, а также организован спасательный пост.

Ранее по теме: Россиянам запретили приходить на пляжи с животными и плавать на бревнах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных