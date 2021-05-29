МЧС предложило наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными

Прошлой осенью в России утвердили единые правила пользования пляжами, которые вступили в силу с 1 января 2021 г. В документе прописаны обязанности и владельцев, и посетителей пляжа. Посетителям, в частности, запрещено загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, срывать и притапливать буйки, купаться при подъеме красного (черного) флага (означающего, что купание запрещено), заплывать за буйки. Кроме того, посетители не могут приводить на пляж животных за исключением собак-поводырей.