МЧС предложило наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными
МЧС России предложило прописать в законодательстве ответственность для собственников пляжей за отдыхающих с животными, сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в интервью ТАСС.
«В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей», — заявил он.
Данные предложения ведомство предоставило в Минюст для включения в проект нового КоАП, добавил он.
Прошлой осенью в России утвердили единые правила пользования пляжами, которые вступили в силу с 1 января 2021 г. В документе прописаны обязанности и владельцев, и посетителей пляжа. Посетителям, в частности, запрещено загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, срывать и притапливать буйки, купаться при подъеме красного (черного) флага (означающего, что купание запрещено), заплывать за буйки. Кроме того, посетители не могут приводить на пляж животных за исключением собак-поводырей.
Владельцев пляжей, в том числе обязали создавать условия для безопасного купания, обозначать зоны купания специальными средствами, организовывать водолазное обследование прилегающей акватории, информировать посетителей о мерах безопасности и чрезвычайных ситуациях. На пляжах должны появиться схемы с указанием опасных мест и глубин, а также организован спасательный пост.