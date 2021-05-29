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В России за сутки выявили 9289 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 9289 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 053 748. Умер за день 401 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 120 807.

Вчера, 28 мая, оперштаб сообщил о 9252 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 3241 случай заражения коронавирусом, выздоровели 2998 пациентов, скончались 56 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 846 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 9250 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 670 484 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 169,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,52 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,2 млн случаев, Индии (свыше 27,7 млн) и Бразилии (более 16,3 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных