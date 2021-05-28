Число умерших от коронавируса в мире превысило 3,5 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличившись за последние сутки более чем на 545 тыс. и составило 168,59 млн. Число умерших превысило 3,5 млн, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«По состоянию на 28 мая 2021 г. в мире было зарегистрировано 168 599 045 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 507 477 смертей», — говорится в сообщении. По состоянию на 25 мая было введено в общей сложности более 1,54 млн доз вакцины .
Днем ранее в мире были зафиксированы 539 384 новых случаев заражения и 11 693 летальных исходов.
В России за последние сутки зарегистрировано 9252 случая заражения коронавирусом, сообщал оперштаб. За сутки выздоровели 9385 человек, погибли — 404. За весь период пандемии в России выявили 5 044 459 случаев заражения вирусом. 4 661 234 пациента вылечились от коронавируса, 120 406 скончались.