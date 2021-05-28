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Число умерших от коронавируса в мире превысило 3,5 млн

Ведомости

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире увеличившись за последние сутки более чем на 545 тыс. и составило 168,59 млн. Число умерших превысило 3,5 млн, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 28 мая 2021 г. в мире было зарегистрировано 168 599 045 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 507 477 смертей», — говорится в сообщении. По состоянию на 25 мая было введено в общей сложности более 1,54 млн доз вакцины .

Днем ранее в мире были зафиксированы 539 384 новых случаев заражения и 11 693 летальных исходов.

В России за последние сутки зарегистрировано 9252 случая заражения коронавирусом, сообщал оперштаб. За сутки выздоровели 9385 человек, погибли — 404. За весь период пандемии в России выявили 5 044 459 случаев заражения вирусом. 4 661 234 пациента вылечились от коронавируса, 120 406 скончались.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 9252 случая заражения коронавирусом
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных