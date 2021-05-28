Число умерших от коронавируса в мире превысило 3,5 млн

«По состоянию на 28 мая 2021 г. в мире было зарегистрировано 168 599 045 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 507 477 смертей», — говорится в сообщении. По состоянию на 25 мая было введено в общей сложности более 1,54 млн доз вакцины .