Профсоюзы обратились к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение вопроса о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ФНПР.
«Правительство Российской Федерации до настоящего времени не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но в то же время не внесло свой вариант для обсуждения предложений по данному вопросу», — говорится в письме.
По мнению председателя ФНПР, возврат индексации пенсий работающим пенсионерам поможет изменить ситуацию с бедностью в стране, так как основную часть бедных составляют пенсионеры.
5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин направил в администрацию президента предложения по возобновлению индексации выплат работающим пенсионерам.
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию. По мнению главы Минфина, справедливее будет помогать неработающим пенсионерам.
В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в России. Власти обдумывают этот вопрос, добавил президент.
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.