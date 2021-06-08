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Профсоюзы обратились к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам

Ведомости

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение вопроса о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ФНПР.

«Правительство Российской Федерации до настоящего времени не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но в то же время не внесло свой вариант для обсуждения предложений по данному вопросу», — говорится в письме.

По мнению председателя ФНПР, возврат индексации пенсий работающим пенсионерам поможет изменить ситуацию с бедностью в стране, так как основную часть бедных составляют пенсионеры.

5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин направил в администрацию президента предложения по возобновлению индексации выплат работающим пенсионерам.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию. По мнению главы Минфина, справедливее будет помогать неработающим пенсионерам.

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в России. Власти обдумывают этот вопрос, добавил президент.

Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Ранее по теме: В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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