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Путин заявил о поимке преступников, причастных к громким убийствам россиян

Ведомости

Некоторые лица, причастные к громким убийствам российских граждан, пойманы, часть из них находится в тюрьме, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.

Собеседник президента Кейр Симмонс, в частности, в своем вопросе привел имена политика Бориса Немцова, журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, юриста Сергея Магнитского и др.

«Мы нашли некоторых преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — рассказал он.

Вопрос журналиста, могут ли быть причастны российские власти к гибели этих людей, Путин назвал похожим на «словесное несварение».

В последний раз Путин давал интервью телеканалу NBS News в марте 2018 г. Тогда российский президент отвечал на вопросы журналистки Мегин Келли. Путин рассказал ей о создании Россией нового вида баллистических ракет, о вопросе «вмешательства» в выборы США, о бизнесмене Евгении Пригожине и об основателе ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексее Навальном.

Ранее по теме: Путин дал первое за три года интервью американскому телеканалу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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