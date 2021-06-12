Путин заявил о поимке преступников, причастных к громким убийствам россиян
Некоторые лица, причастные к громким убийствам российских граждан, пойманы, часть из них находится в тюрьме, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.
Собеседник президента Кейр Симмонс, в частности, в своем вопросе привел имена политика Бориса Немцова, журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, юриста Сергея Магнитского и др.
«Мы нашли некоторых преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — рассказал он.
Вопрос журналиста, могут ли быть причастны российские власти к гибели этих людей, Путин назвал похожим на «словесное несварение».
В последний раз Путин давал интервью телеканалу NBS News в марте 2018 г. Тогда российский президент отвечал на вопросы журналистки Мегин Келли. Путин рассказал ей о создании Россией нового вида баллистических ракет, о вопросе «вмешательства» в выборы США, о бизнесмене Евгении Пригожине и об основателе ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексее Навальном.