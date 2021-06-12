В России за сутки выявили 13 510 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 13 510 человек, следует из статистики оперштаба на 12 июня. Умерли 399 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 193 964. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 126 073 человек.
Вчера, 11 июня, оперштаб сообщил о 12 505 новых случаях COVID-19. Умерли 396 человек. За сутки в России полностью выздоровели 9986 человека. Общее число выздоровевших возросло до 4 792 169. Продолжают лечение 275 722 пациента с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 6701 чеорвека, выздоровели 2725 граждан, умерли 67 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 227 013 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+889), Санкт-Петербург (+867), Нижегородская (+179) и Воронежская (+159) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 175,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,78 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,4 млн случаев, Индии (свыше 29,3 млн) и Бразилии (более 17,2 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».