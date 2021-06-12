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Организаторы отказались от шествия «Бессмертного полка» в этом году

Ведомости

Шествие «Бессмертного полка» в очном формате в этом году проводиться скорее всего не будет из-за действующих санитарных ограничений, сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в комментарии «Интерфаксу».

«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», — рассказала она.

Цунаева добавила, что организация не планирует проводить шествия и в других городах.

9 мая состоялось онлайн-шествие «Бессмертного полка», организаторам поступило около 5 млн заявок – вдвое больше, чем годом ранее.

Ранее по теме: Организаторы «Бессмертного полка» назвали количество участников онлайн-шествия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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