Организаторы отказались от шествия «Бессмертного полка» в этом году
Шествие «Бессмертного полка» в очном формате в этом году проводиться скорее всего не будет из-за действующих санитарных ограничений, сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в комментарии «Интерфаксу».
«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», — рассказала она.
Цунаева добавила, что организация не планирует проводить шествия и в других городах.
9 мая состоялось онлайн-шествие «Бессмертного полка», организаторам поступило около 5 млн заявок – вдвое больше, чем годом ранее.