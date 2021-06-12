Организаторы отказались от шествия «Бессмертного полка» в этом году

«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», — рассказала она.