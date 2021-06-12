Путин назвал ответственностью перед миром помощь другим странам с вакциной

«Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году... наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа – в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность вакцины для наших граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», — приводятся его слова на сайте Кремля.