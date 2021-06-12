Путин назвал ответственностью перед миром помощь другим странам с вакциной
Россия оказывает помощь другим странам с вакциной от коронавируса, поскольку несет ответственность перед миром как ведущая научная держава, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий за 2020 г. и награждении Героев Труда.
«Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году... наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа – в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность вакцины для наших граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Президент добавил, что полученные российскими учеными опыт и разработки позволяют создать в дальнейшем вакцины и от других опасных вирусных заболеваний.
«Авторы этого прорыва – Александр Леонидович Гинцбург, Денис Юрьевич Логунов, Сергей Владимирович Борисевич – удостоены Государственной премии в области науки и технологий», — добавил Путин.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».