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В Москве задержали чиновника Минобрнауки по делу о мошенничестве

Ведомости

Замглавы департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.

«Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

В Минобрнауки заявили агентству, что дело, по которому проходит чиновник, связано не с его работой в министерстве, а с «вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы».

8 июня начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова задержали при передаче ему 150 000 руб. в центре Москвы. В тот же день чиновнику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие). Хамовнический суд Москвы арестовал его до 7 августа. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что министерство оказывает «всяческое содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств дела».

Ранее по теме: Чиновника из Минобрнауки арестовали за получение взятки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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