В Москве задержали чиновника Минобрнауки по делу о мошенничестве

8 июня начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова задержали при передаче ему 150 000 руб. в центре Москвы. В тот же день чиновнику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие). Хамовнический суд Москвы арестовал его до 7 августа. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что министерство оказывает «всяческое содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств дела».