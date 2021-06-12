В Москве задержали чиновника Минобрнауки по делу о мошенничестве
Замглавы департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.
«Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.
В Минобрнауки заявили агентству, что дело, по которому проходит чиновник, связано не с его работой в министерстве, а с «вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы».
8 июня начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова задержали при передаче ему 150 000 руб. в центре Москвы. В тот же день чиновнику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие). Хамовнический суд Москвы арестовал его до 7 августа. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что министерство оказывает «всяческое содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств дела».