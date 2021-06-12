ТАСС: чиновника Минобрнауки подозревают в хищении 20 млн рублей в годы службы в МЧС

Официального подтверждения этой информации в данный момент нет. Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору). Хорошевский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении Коровина под стражу. По делу, как выяснило агентство, проходят еще два фигуранта. Фигурантам по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.