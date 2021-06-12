ТАСС: чиновника Минобрнауки подозревают в хищении 20 млн рублей в годы службы в МЧС
Замглавы департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина подозревают в хищениях на сумму свыше 20 млн руб. в годы службы в МЧС России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Коровин в разные годы служил в нескольких специальных управлениях Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. Следствие считает, что в период 2015-2017 гг. он вместе с соучастниками похитил более 20 млн руб., выделенных на социальные выплаты сотрудникам МЧС», — рассказал он.
Официального подтверждения этой информации в данный момент нет. Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору). Хорошевский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении Коровина под стражу. По делу, как выяснило агентство, проходят еще два фигуранта. Фигурантам по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
8 июня начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова задержали при передаче ему 150 000 руб. в центре Москвы. В тот же день чиновнику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие). Хамовнический суд Москвы арестовал его до 7 августа. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что министерство оказывает «всяческое содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств дела».