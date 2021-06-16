Гинцбург сообщил об измененном индийском штамме коронавируса в Москве

По его словам, исследования показывают высокую эффективность «Спутника V» против индийского штамма вируса. Гинцбург отметил, что эффективность препарата против индийского штамма ниже в 1,4-2,4 раза по сравнению со штаммом из Уханя, однако это не критично. Пациент после вакцинации получит большой запас антител и будет защищен от индийского штамма.