Гинцбург сообщил об измененном индийском штамме коронавируса в Москве
Измененный индийский штамм коронавируса циркулирует в Москве, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург «Интерфаксу».
«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам», — рассказал Гинцбург.
По его словам, исследования показывают высокую эффективность «Спутника V» против индийского штамма вируса. Гинцбург отметил, что эффективность препарата против индийского штамма ниже в 1,4-2,4 раза по сравнению со штаммом из Уханя, однако это не критично. Пациент после вакцинации получит большой запас антител и будет защищен от индийского штамма.
Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что лечение коронавируса прежними методами в некоторых случаях оказывается неэффективным из-за мутаций вируса. По его словам, без вакцинации разорвать этот «замкнутый круг» невозможно. 3 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России более 1000 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. По ее словам, большинство из них составляет британский вариант инфекции, менее четверти — индийский штамм.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за высокой скорости распространения индийского штамма схемы его лечения могут изменить.