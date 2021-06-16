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Гинцбург сообщил об измененном индийском штамме коронавируса в Москве

Ведомости

Измененный индийский штамм коронавируса циркулирует в Москве, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург «Интерфаксу».

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам», — рассказал Гинцбург.

По его словам, исследования показывают высокую эффективность «Спутника V» против индийского штамма вируса. Гинцбург отметил, что эффективность препарата против индийского штамма ниже в 1,4-2,4 раза по сравнению со штаммом из Уханя, однако это не критично. Пациент после вакцинации получит большой запас антител и будет защищен от индийского штамма.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что лечение коронавируса прежними методами в некоторых случаях оказывается неэффективным из-за мутаций вируса. По его словам, без вакцинации разорвать этот «замкнутый круг» невозможно. 3 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России более 1000 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. По ее словам, большинство из них составляет британский вариант инфекции, менее четверти — индийский штамм.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за высокой скорости распространения индийского штамма схемы его лечения могут изменить.

Ранее по теме: Мурашко заявил о возможной корректировке схем лечения коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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