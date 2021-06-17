В Подмосковье рассказали о вакцинации иностранцев
Иностранцы и мигранты смогут сделать прививки в Подмосковье, если у них есть регистрация и полис ОМС, сообщила глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.
«Иностранцев и мигрантов мы можем прививать если у них есть регистрация, хотя бы временная, и полис ОМС... Если у него нет полиса, тогда, действительно, мы его не можем прививать, это требование федеральное», — сказала Стригункова (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, Минздрав России сейчас прорабатывает вопрос о плановой вакцинации для иностранцев.
В ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил правительству, региональным властям и бизнесу проработать вопрос о платной вакцинации иностранных граждан от коронавируса.
Затем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первыми смогут привиться от коронавируса иностранцы, которые работают в России. Прививки им будут делать вакциной «Спутник Лайт».
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».