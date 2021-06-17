В Подмосковье рассказали о вакцинации иностранцев

«Иностранцев и мигрантов мы можем прививать если у них есть регистрация, хотя бы временная, и полис ОМС... Если у него нет полиса, тогда, действительно, мы его не можем прививать, это требование федеральное», — сказала Стригункова (цитата по «РИА Новости»).