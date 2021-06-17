Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Песков назвал оправданной обязательную вакцинацию части населения

Ведомости

Обязательная вакцинация работников определенных сфер экономики оправданна с учетом эпидемической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее обязательную вакцинацию ввели власти Москвы, Подмосковья, Кемеровской и Сахалинской областей.

«Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики. С учетом того, как идет волна инфекции, да, это вполне оправдано. Сути подхода к этой проблеме это не меняет», — сказал Песков.

На вопрос, можно ли делать вывод, что добровольная вакцинация неэффективна и остается только обязательная, Песков сказал: «Вы можете делать выводы любые. Вы можете это себе позволить. Губернатор несет ответственность за свой регион… И здесь надо принимать действенные меры, тут нет другого выхода».

По его словам, темпы добровольной вакцинации от коронавируса оставляют желать лучшего. Песков напомнил, что президент Владимир Путин несколько раз говорил, что нужно повышать активность, настойчивость разъяснительной работы по вакцинации.

Ранее главные санитарные врачи Москвы, Московской, Кемеровской и Сахалинской области издали постановления, согласно которым работники сферы торговли, услуг, здравоохранения, образования и т.д. должны пройти обязательную вакцинацию. В Москве и Подмосковье работодатели должны обеспечить вакцинацию 60% сотрудников к 15 августа.

Ранее по теме: Ректоры вузов Москвы предложили пускать на пары только привившихся от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных