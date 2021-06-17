Песков назвал оправданной обязательную вакцинацию части населения

На вопрос, можно ли делать вывод, что добровольная вакцинация неэффективна и остается только обязательная, Песков сказал: «Вы можете делать выводы любые. Вы можете это себе позволить. Губернатор несет ответственность за свой регион… И здесь надо принимать действенные меры, тут нет другого выхода».