Песков назвал оправданной обязательную вакцинацию части населения
Обязательная вакцинация работников определенных сфер экономики оправданна с учетом эпидемической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее обязательную вакцинацию ввели власти Москвы, Подмосковья, Кемеровской и Сахалинской областей.
«Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики. С учетом того, как идет волна инфекции, да, это вполне оправдано. Сути подхода к этой проблеме это не меняет», — сказал Песков.
На вопрос, можно ли делать вывод, что добровольная вакцинация неэффективна и остается только обязательная, Песков сказал: «Вы можете делать выводы любые. Вы можете это себе позволить. Губернатор несет ответственность за свой регион… И здесь надо принимать действенные меры, тут нет другого выхода».
По его словам, темпы добровольной вакцинации от коронавируса оставляют желать лучшего. Песков напомнил, что президент Владимир Путин несколько раз говорил, что нужно повышать активность, настойчивость разъяснительной работы по вакцинации.
Ранее главные санитарные врачи Москвы, Московской, Кемеровской и Сахалинской области издали постановления, согласно которым работники сферы торговли, услуг, здравоохранения, образования и т.д. должны пройти обязательную вакцинацию. В Москве и Подмосковье работодатели должны обеспечить вакцинацию 60% сотрудников к 15 августа.