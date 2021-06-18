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Вакцину «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому штамму коронавируса

Ведомости

Состав вакцины «Спутник V» не будут корректировать под индийский штамм коронавируса, потому что это нецелесообразно, нужно поддерживать высокий титр антител, сообщили «Известия» со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, корректировка вакцины займет много времени: на научную часть работы понадобится 10 дней, на регуляторику – 3-4 месяца. За это время вирус может мутировать и придет новый штамм. «Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы — дело неблагодарное. Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что правильно будет вакцинироваться «Спутником V», а затем при снижении титра антител ревакцинироваться «Спутником Лайт».

Ранее Гинцбург сообщил, что в Москве циркулирует измененный индийский штамм коронавируса. По данным разработчика, эффективность «Спутника V» от индийского штамма в 1,4-2,4 раза ниже, чем от Уханьского, однако это не критично.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: Гинцбург сообщил об измененном индийском штамме коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных