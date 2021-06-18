Вакцину «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому штамму коронавируса

По его словам, корректировка вакцины займет много времени: на научную часть работы понадобится 10 дней, на регуляторику – 3-4 месяца. За это время вирус может мутировать и придет новый штамм. «Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы — дело неблагодарное. Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», — сказал Гинцбург.