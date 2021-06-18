Вакцину «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому штамму коронавируса
Состав вакцины «Спутник V» не будут корректировать под индийский штамм коронавируса, потому что это нецелесообразно, нужно поддерживать высокий титр антител, сообщили «Известия» со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, корректировка вакцины займет много времени: на научную часть работы понадобится 10 дней, на регуляторику – 3-4 месяца. За это время вирус может мутировать и придет новый штамм. «Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы — дело неблагодарное. Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», — сказал Гинцбург.
Он добавил, что правильно будет вакцинироваться «Спутником V», а затем при снижении титра антител ревакцинироваться «Спутником Лайт».
Ранее Гинцбург сообщил, что в Москве циркулирует измененный индийский штамм коронавируса. По данным разработчика, эффективность «Спутника V» от индийского штамма в 1,4-2,4 раза ниже, чем от Уханьского, однако это не критично.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».