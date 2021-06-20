Полицейский покончил с собой у здания посольства Туркменистана в Москве
Дежуривший у здания посольства Туркменистана полицейский покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
«20 июня в 05:02 мск в службу "02" от граждан поступило сообщение о ранении полицейского. Прибывшими по адресу: Филипповский пер., д. 22, сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», — сообщили в ведомстве.
Другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются, в МВД проводят проверку.