Полицейский покончил с собой у здания посольства Туркменистана в Москве

«20 июня в 05:02 мск в службу "02" от граждан поступило сообщение о ранении полицейского. Прибывшими по адресу: Филипповский пер., д. 22, сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», — сообщили в ведомстве.