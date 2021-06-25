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Песков заявил о намерении привиться вакциной «Спутник Лайт»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом весной 2020 г., еще не вакцинировался, но намерен привиться однокомпонентной вакциной «Спутник-Лайт».

Он пояснил, что до сих пор не привился, так как у него «очень высокие антитела и T-клеточный иммунитет», однако в свете последних рекомендаций врачей о необходимости вакцинации даже людям с антителами, решил получить прививку». «Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически гораздо легче дальше жить и работать, то я в ближайшие недели планирую сделать "Спутник Лайт", вот этот однофазовый», — сказал Песков.

До этого, 10 дней назад, 15 июня Песков заявлял, что не делает прививку из-за высокого уровня антител, выработанных после заболевания коронавирусом в середине мая 2020 г. Тогда пресс-секретаря главы государства госпитализировали с двусторонней пневмонией. Инфекция была обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Песков находился в больнице 13 дней.

Ранее о введении обязательной вакцинации для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской областях, Краснодарском крае и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация идет с января текущего года. По данным на 23 июня, первую прививку от коронавируса в России сделали более 20,3 млн человек. Обе дозы одного из препаратов получили 15,6 млн жителей страны. Из них в Москве хотя бы одну дозу получили, по словам мэра столицы Сероея Собянина, более 2 млн человек.

Ранее по теме: В Кремле заявили о неминуемой дискриминации не привившихся от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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