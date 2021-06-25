Песков заявил о намерении привиться вакциной «Спутник Лайт»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом весной 2020 г., еще не вакцинировался, но намерен привиться однокомпонентной вакциной «Спутник-Лайт».
Он пояснил, что до сих пор не привился, так как у него «очень высокие антитела и T-клеточный иммунитет», однако в свете последних рекомендаций врачей о необходимости вакцинации даже людям с антителами, решил получить прививку». «Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически гораздо легче дальше жить и работать, то я в ближайшие недели планирую сделать "Спутник Лайт", вот этот однофазовый», — сказал Песков.
До этого, 10 дней назад, 15 июня Песков заявлял, что не делает прививку из-за высокого уровня антител, выработанных после заболевания коронавирусом в середине мая 2020 г. Тогда пресс-секретаря главы государства госпитализировали с двусторонней пневмонией. Инфекция была обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Песков находился в больнице 13 дней.
Ранее о введении обязательной вакцинации для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской областях, Краснодарском крае и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация идет с января текущего года. По данным на 23 июня, первую прививку от коронавируса в России сделали более 20,3 млн человек. Обе дозы одного из препаратов получили 15,6 млн жителей страны. Из них в Москве хотя бы одну дозу получили, по словам мэра столицы Сероея Собянина, более 2 млн человек.