Песков заявил о намерении привиться вакциной «Спутник Лайт»

Он пояснил, что до сих пор не привился, так как у него «очень высокие антитела и T-клеточный иммунитет», однако в свете последних рекомендаций врачей о необходимости вакцинации даже людям с антителами, решил получить прививку». «Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически гораздо легче дальше жить и работать, то я в ближайшие недели планирую сделать "Спутник Лайт", вот этот однофазовый», — сказал Песков.