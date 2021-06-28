QR-коды для посещения кафе и мероприятий в Москве получили 2,5 млн человек

Сегодня, 28 июня, в Москве вступил в силу запрет на посещение кафе, ресторанов и массовых мероприятий без QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, антител после заболевания или медицинских противопоказаний к прививке. Из переболевших могут получить код только те, кто переболел меньше полугода назад, и обратившиеся при этом к врачу. Пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме или те, кто не обращались во время болезни к медикам, не смогут получить код. Оформить его можно на сайте mos.ru, ЕМИАС.инфо, в электронной медкарте москвича, на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре поликлиники.