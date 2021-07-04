На Филиппинах разбился самолет с военными на борту
На юге Филиппин разбился военный самолет Lockheed C-130 при неудачной посадке, сообщило агентство Reuters.
По информации филлипинского министра обороны Дельфина Лорензаны, на борту находились 92 человека, в том числе два пилота и еще пятеро членов экипажа. Командующий вооруженными силами страны Сирилито Собежана уточнил, что не менее 40 человек удалось спасти.
Погибли, по информации The New York Times, не менее 17 человек. Спасательная операция продолжается.