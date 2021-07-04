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На Филиппинах разбился самолет с военными на борту

Ведомости

На юге Филиппин разбился военный самолет Lockheed C-130 при неудачной посадке, сообщило агентство Reuters.

По информации филлипинского министра обороны Дельфина Лорензаны,  на борту находились 92 человека, в том числе два пилота и еще пятеро членов экипажа. Командующий вооруженными силами страны Сирилито Собежана уточнил, что не менее 40 человек удалось спасти.

Погибли, по информации The New York Times, не менее 17 человек. Спасательная операция продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных