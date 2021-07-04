На Филиппинах разбился самолет с военными на борту

По информации филлипинского министра обороны Дельфина Лорензаны, на борту находились 92 человека, в том числе два пилота и еще пятеро членов экипажа. Командующий вооруженными силами страны Сирилито Собежана уточнил, что не менее 40 человек удалось спасти.