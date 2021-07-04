Программу стимулирования вакцинации пожилых москвичей продлили до 15 августа

Программа «Миллион призов» действует в столице с 27 апреля. Москвичи старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции.