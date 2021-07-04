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Программу стимулирования вакцинации пожилых москвичей продлили до 15 августа

Ведомости

Программу стимулирования вакцинации пожилых москвичей «Миллион призов» продлили до 15 августа, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Программу "Миллион призов" для горожан старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа включительно», — говорится в сообщении.

С таким предложением выступили, как отмечается, инициаторы программы – представители бизнеса, члены Московской торгово-промышленной палаты.

Программа «Миллион призов» действует в столице с 27 апреля. Москвичи старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции. 

За все время в программе приняли участие около 300 000 пожилых горожан.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т. д. Также работодатели должны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа сотрудники компаний должны сделать вторую прививку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных