Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29
Не менее 29 человек погибли в результате крушения военного самолета на юге Филиппин, сообщает AFP со ссылкой на власти страны.
Всего на борту транспортного самолета Lockheed C-130, по предварительным данным, находились 92 человека, в том числе два пилота и еще пятеро членов экипажа. Вскоре после трагедии военные сообщили, что не менее 40 человек удалось спасти.
Самолет, заходя на посадку в аэропорту Джоло, потерял мощность и «пропустил» взлетно-посадочную полосу.
Как отмечает Reuters, этот самолет совершил свой первый полет в 1988 г., недавно он и еще один борт были переданы Филиппинам властями США. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории страны за почти 30 лет.