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Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29

Ведомости

Не менее 29 человек погибли в результате крушения военного самолета на юге Филиппин, сообщает AFP со ссылкой на власти страны.

Всего на борту транспортного самолета Lockheed C-130, по предварительным данным, находились 92 человека, в том числе два пилота и еще пятеро членов экипажа. Вскоре после трагедии военные сообщили, что не менее 40 человек удалось спасти.

Самолет, заходя на посадку в аэропорту Джоло, потерял мощность и «пропустил» взлетно-посадочную полосу. 

Как отмечает Reuters, этот самолет совершил свой первый полет в 1988 г., недавно он и еще один борт были переданы Филиппинам властями США. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории страны за почти 30 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных