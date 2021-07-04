В Крыму из-за ливней три реки вышли из берегов
В Крыму из-за сильных осадков объявлено штормовое предупреждение, не менее трех рек вышли из берегов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.
В Бахчисарайском районе полуострова сообщили о выходе из берегов рек Бельбек и Коккозка, в Байдарской долине – реки Бага.
На сайте регионального управления МЧС сообщается о подтоплении нескольких домовладений в Красногвардейском и Бахчисарайском районах, в селе Соколиное произошел сход селевого потока. В ведомстве предупредили о возможных авариях на объектах энергетики и ЖКХ и призвали жителей соблюдать осторожность. Людям, проживающим в непосредственной близости от водных объектов, рекомендовано по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям.