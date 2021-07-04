Один человек погиб в Крыму из-за подтопления

В Куйбышево, как отмечает агентство, подтопленными оказались около 50 домов. На сайте МЧС отмечается, что из-за стихии пострадало также и село Соколиное Бахчисарайского района. В МЧС предупредили о возможных авариях на объектах энергетики и ЖКХ и призвали жителей соблюдать осторожность. Людям, проживающим в непосредственной близости от водных объектов, рекомендовано по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям.