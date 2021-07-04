Один человек погиб в Крыму из-за подтопления
В Бахчисарайском районе Крыма, пострадавшем от обильных осадков, один человек погиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отмечается, что потоком воды смыло двух женщин в селе Куйбышево, одна из них погибла, вторая – госпитализирована. На полуострове ранее сегодня объявили штормовое предупреждение. Из-за обильных осадков в Бахчисарайском районе полуострова из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, в Байдарской долине – река Бага.
В Куйбышево, как отмечает агентство, подтопленными оказались около 50 домов. На сайте МЧС отмечается, что из-за стихии пострадало также и село Соколиное Бахчисарайского района. В МЧС предупредили о возможных авариях на объектах энергетики и ЖКХ и призвали жителей соблюдать осторожность. Людям, проживающим в непосредственной близости от водных объектов, рекомендовано по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям.