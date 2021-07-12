Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока нам приходится работать в сложных условиях. Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем», — сказал Песков. Он отметил, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношения с Россией. При этом инициатива Берлина и Парижа о налаживании контактов не была поддержана многими странами — членами ЕС.