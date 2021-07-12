Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России
Продление Евросоюзом санкций в отношении России не дает перспектив для нормализации отношений между Москвой и Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока нам приходится работать в сложных условиях. Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем», — сказал Песков. Он отметил, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношения с Россией. При этом инициатива Берлина и Парижа о налаживании контактов не была поддержана многими странами — членами ЕС.
Совет Евросоюза продлил на полгода — до 31 января 2022 г. — введенные ЕС в июле 2014 г. экономические секторальные санкции против России из-за ситуации на востоке Украины. Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям.