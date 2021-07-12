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Песков прокомментировал продление санкций ЕС против России

Ведомости

Продление Евросоюзом санкций в отношении России не дает перспектив для нормализации отношений между Москвой и Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока нам приходится работать в сложных условиях. Конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем», — сказал Песков. Он отметил, что в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношения с Россией. При этом инициатива Берлина и Парижа о налаживании контактов не была поддержана многими странами — членами ЕС.

Совет Евросоюза продлил на полгода — до 31 января 2022 г. — введенные ЕС в июле 2014 г. экономические секторальные санкции против России из-за ситуации на востоке Украины. Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям.

Ранее по теме: ЕС продлил на полгода экономические санкции против России из-за Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных