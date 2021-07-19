Роспотребнадзор анонсировал разработку чипа для выявления коронавируса

В США ученые создали защитную маску, с помощью которой можно за 90 минут определить, заражен человек или нет. По данным Массачусетского технологического института (MIT), датчики расположены на внутренней стороне маски для обнаружения вирусных частиц при дыхании человека, носящего маску. Результаты также отображаются только на внутренней стороне маски для лица в целях конфиденциальности.