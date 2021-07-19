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Роспотребнадзор анонсировал разработку чипа для выявления коронавируса

Ведомости

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной разрабатывает прототип биочипа для выявления коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», — говорится в сообщении. Детали разработки и использования чипа пресс-служба не раскрыла.

Также в институте разрабатывается прототип вакцины от коронавируса на базе авторской молекулярной платформы, которая представляет собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. Предполагается, что вакцину будут использовать интраназально для детей и пожилых людей.

В США ученые создали защитную маску, с помощью которой можно за 90 минут определить, заражен человек или нет. По данным Массачусетского технологического института (MIT), датчики расположены на внутренней стороне маски для обнаружения вирусных частиц при дыхании человека, носящего маску. Результаты также отображаются только на внутренней стороне маски для лица в целях конфиденциальности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных