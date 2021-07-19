В центре Гамалеи сообщили о спаде волны коронавируса в России

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын сообщил о спаде волны коронавируса в России, а в столице спад заболеваемости имеет устойчивый характер уже несколько дней. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».