В центре Гамалеи сообщили о спаде волны коронавируса в России
Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын сообщил о спаде волны коронавируса в России, а в столице спад заболеваемости имеет устойчивый характер уже несколько дней. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы сейчас можем констатировать, что та волна, которая накрыла Россию весной, летом, по сути дела, уже действительно идет на спад. В Москве идет спад заболеваемости устойчивый почти несколько дней», — сказал Лисицын.
За последние сутки в России зарегистрировали 24 633 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Суточный прирост заболевших коронавирусом составил меньше 25 000 случаев впервые за пять дней. За сутки в России выздоровели от вируса 18 764 пациента, умерли — 719.
В Москве за сутки выявили 4007 новых пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии их число составило 1 467 142. В столице выздоровели от вируса 1 288 984 человека, погибли – 24 484.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 34,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 31,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия – 19,4 млн, на четвертом месте Франция – 5,9 млн случаев.