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Глава ВОЗ предупредил о появлении более опасного штамма COVID-19

Ведомости

Существует вероятность, что в мире появится новый штамм COVID-19, который будет неуязвим перед вакцинами от этого вируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время своего выступления на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант «дельта», который приводит к разрушающим последствиям сейчас. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцину. И таким образом нам придется все начинать с начала. Никто из нас не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», — сказал он.

Причиной, по которой это может произойти, по словам Гебрейесуса, является в том числе неравноправие в использовании вакцин от коронавируса. Он назвал такие препараты «оружием в руках счастливчиков», которое сейчас защищает лишь «привилегированную часть общества».

Глава ВОЗ отметил, что сейчас 75% вакцин от коронавируса приходятся на 10 стран мира. Так, «масла в пандемию» подливают «глобальная невозможность» государств «поделиться вакцинами, тестами и кислородом» с более бедными странами. Все это привело к тому, что мир находится «на новой волне пандемии и смертей», резюмировал Гебрейесус.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число смертей от коронавируса в мире превысило 4 млн случаев. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился почти у 191,4 млн человек. С начала июля инфекцию ежедневно находят примерно у 500 000 жителей планеты.

Ранее по теме: В ВОЗ допустили вероятность лабораторного происхождения коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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