Глава ВОЗ предупредил о появлении более опасного штамма COVID-19

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант «дельта», который приводит к разрушающим последствиям сейчас. И чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцину. И таким образом нам придется все начинать с начала. Никто из нас не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности», — сказал он.