В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда жителей
В Волгоградской области работников сферы услуг и торговли обязали пройти вакцинацию от коронавируса, следует из постановления, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора.
Помимо этого, в список также попали работники финансовых организаций, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, туризма, санаторно-курортной деятельности и, в числе прочего, доставки товаров и продуктов питания.
Вместе с тем главный санитарный врач региона Ольга Зубарева обязала работодателей обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом до 30 августа, тогда как вторым — до 30 сентября. Исполнение поручения главного санитарного врача Волгоградской области не распространяется на тех, у кого есть медицинский отвод от прививки.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».
21 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что обязательная вакцинация граждан из «групп риска» введена в 32 регионах. За последнее время темп вакцинации в России вырос почти вдвое. Первым компонентом вакцинированы 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них получили оба компонента.