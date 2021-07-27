В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда жителей

Вместе с тем главный санитарный врач региона Ольга Зубарева обязала работодателей обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом до 30 августа, тогда как вторым — до 30 сентября. Исполнение поручения главного санитарного врача Волгоградской области не распространяется на тех, у кого есть медицинский отвод от прививки.