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В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда жителей

Ведомости

В Волгоградской области работников сферы услуг и торговли обязали пройти вакцинацию от коронавируса, следует из постановления, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора.

Помимо этого, в список также попали работники финансовых организаций, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, туризма, санаторно-курортной деятельности и, в числе прочего, доставки товаров и продуктов питания.

Вместе с тем главный санитарный врач региона Ольга Зубарева обязала работодателей обеспечить вакцинацию своих сотрудников первым компонентом до 30 августа, тогда как вторым — до 30 сентября. Исполнение поручения главного санитарного врача Волгоградской области не распространяется на тех, у кого есть медицинский отвод от прививки.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

21 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что обязательная вакцинация граждан из «групп риска» введена в 32 регионах. За последнее время темп вакцинации в России вырос почти вдвое. Первым компонентом вакцинированы 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них получили оба компонента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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