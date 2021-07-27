СМИ сообщили о взрыве на западе Германии

Власти города оповестили жителей города о происшествии. Они должны держать окна и двери закрытыми для защиты от испарений. Людям, которые находятся на улице, посоветовали как можно скорее войти в здание. Власти перекрыли несколько шоссе в окрестностях Леверкузена.