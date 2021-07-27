СМИ сообщили о взрыве на западе Германии
Взрыв на территории коммунального предприятия Currenta произошел около 10 утра в городе Леверкузен на западе Германии, сообщил Bild. По данным WDR, взрыв произошел на нефтебазе.
По данным компании-оператора, на территории завода по утилизации мусора хранятся и утилизируются, в том числе, токсичные вещества.
Власти города оповестили жителей города о происшествии. Они должны держать окна и двери закрытыми для защиты от испарений. Людям, которые находятся на улице, посоветовали как можно скорее войти в здание. Власти перекрыли несколько шоссе в окрестностях Леверкузена.