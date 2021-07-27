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СМИ сообщили о взрыве на западе Германии

Ведомости

Взрыв на территории коммунального предприятия Currenta произошел около 10 утра в городе Леверкузен на западе Германии, сообщил Bild. По данным WDR, взрыв произошел на нефтебазе.

По данным компании-оператора, на территории завода по утилизации мусора хранятся и утилизируются, в том числе, токсичные вещества.

Власти города оповестили жителей города о происшествии. Они должны держать окна и двери закрытыми для защиты от испарений. Людям, которые находятся на улице, посоветовали как можно скорее войти в здание. Власти перекрыли несколько шоссе в окрестностях Леверкузена.

Издание Focus Online сообщило, что при взрыве пострадала цистерна мусоросжигательного завода. Местные СМИ и очевидцы предположили, что также пострадал химический концерн Bayer, однако представитель компании опроверг эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных