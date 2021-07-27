Один человек погиб в результате взрыва на немецком химзаводе

Взрыв на территории коммунального предприятия Currenta произошел около 10 утра в городе Леверкузен на западе Германии, сообщил Bild. По данным компании-оператора, на территории завода по утилизации мусора хранятся и утилизируются в том числе токсичные вещества. Власти города оповестили жителей города о происшествии и попросили держать окна и двери закрытыми для защиты от испарений. Людям, которые находятся на улице, посоветовали как можно скорее войти в здание.