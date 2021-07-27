Один человек погиб в результате взрыва на немецком химзаводе
В результате взрыва на заводе в немецком Леверкузене погиб один человек, четверо пропали без вести, 16 человек ранены, сообщает Reuters со ссылкой на главу промзоны Chempark Ларса Фридриха.
«Мы глубоко потрясены трагической гибелью одного коллеги», — сказал Фридрих, отметив, что поиски еще четырех пропавших без вести продолжаются.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Chempark, угроза для города после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется. «Горели растворители, хлорсодержащие растворители. Точных анализов пока нет. Вот почему мы не сняли предупреждение (об угрозе)», — пояснил представитель компании.
Взрыв на территории коммунального предприятия Currenta произошел около 10 утра в городе Леверкузен на западе Германии, сообщил Bild. По данным компании-оператора, на территории завода по утилизации мусора хранятся и утилизируются в том числе токсичные вещества. Власти города оповестили жителей города о происшествии и попросили держать окна и двери закрытыми для защиты от испарений. Людям, которые находятся на улице, посоветовали как можно скорее войти в здание.