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Один человек погиб в результате взрыва на немецком химзаводе

Ведомости

В результате взрыва на заводе в немецком Леверкузене погиб один человек, четверо пропали без вести, 16 человек ранены, сообщает Reuters со ссылкой на главу промзоны Chempark Ларса Фридриха.

«Мы глубоко потрясены трагической гибелью одного коллеги», — сказал Фридрих, отметив, что поиски еще четырех пропавших без вести продолжаются.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Chempark, угроза для города после взрыва на заводе сохраняется, состав выбросов уточняется. «Горели растворители, хлорсодержащие растворители. Точных анализов пока нет. Вот почему мы не сняли предупреждение (об угрозе)», — пояснил представитель компании.

Взрыв на территории коммунального предприятия Currenta произошел около 10 утра в городе Леверкузен на западе Германии, сообщил Bild. По данным компании-оператора, на территории завода по утилизации мусора хранятся и утилизируются в том числе токсичные вещества. Власти города оповестили жителей города о происшествии и попросили держать окна и двери закрытыми для защиты от испарений. Людям, которые находятся на улице, посоветовали как можно скорее войти в здание.

Ранее по теме: СМИ сообщили о взрыве на западе Германии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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